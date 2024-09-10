Püssi и Kunda: В Госдуме высмеяли планы Латвии назвать самолёты в честь женских половых органов

Европу сегодня охватили повальная похоть и гомосексуализм. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя новость о том, что самолёты в Латвии начали называть в честь женских половых органов.

Как отметил парламентарий, если раньше «культура» и «Европа» были взаимосвязаны, то сегодня, к сожалению, эти слова буквально являются антонимами. В частности, депутат предложил вспомнить скандальное открытие Олимпиады-2024 в Париже, где демонстрировались символика и намёки на ЛГБТ*.

«Можно с уверенностью сказать, что сегодня Европу снова, как и в XIV веке, охватила болезнь. Но не чума, а абсолютное отсутствие морали, повальная похоть и гомосексуализм», — резюмировал Колунов.

Напомним, ранее стало известно, что два самолёта латвийской авиакомпании AirBaltic получили названия Püssi и Kunda благодаря голосованию в Интернете. Если с первым словом и так всё понятно, то второе — это вульгарное чешское название женских гениталий.

А ранее стало известно, что Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, необходимо защитить российских детей.