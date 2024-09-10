Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 12:21

Биолог рассказал, чем опасны неуязвимые оленьи кровососки, заполонившие Подмосковье

Биолог Гордеев: Укусы оленьих кровососок могут вызывать зуд

Оленья кровососка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek Velechovsky

Оленья кровососка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek Velechovsky

Жители Подмосковья столкнулись с нашествием кровососущих насекомых. Как удалось выяснить, нападают на людей стаи лосиных мух или же, как их ещё называют, оленьих кровососок (Lipoptena cervi). О том, как от них защититься, и переносчиком каких болезней могут быть эти мухи, в беседе с Life.ru рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Михаил Гордеев.

Данное насекомое, как пояснил специалист, не редкость для подмосковных лесов. Чаще всего кровососка питается кровью лосей и оленей, размножаясь в тёплом мехе. Брачный период у насекомого приходится как раз на осень. Всего самка может произвести на свет лишь одну личинку.

«В лесах Подмосковья лосиные мухи могут нападать на человека. Чаще всего пытаются забраться в волосы и прикрепиться, хотя человек не является основным прокормителем. Укусы могут вызывать зуд, однако эти насекомые не переносят опасные заболевания, в отличие от комаров и клещей», — пояснил эксперт.

Также биолог уточнил, что химические средства защиты против лосиных мух не эффективны. Чтобы избежать нападения паразитов, грибники и другие посетители лесов должны чаще осматриваться, использовать закрытую одежду и противомоскитные сетки.

Оводы, слепни и комары: Названы насекомые, чьи укусы могут быть смертельно опасны
Оводы, слепни и комары: Названы насекомые, чьи укусы могут быть смертельно опасны

Ранее россиян предупредили о скором нашествии летучих мышей. Дикое дезориентированное животное может по ошибке залететь в квартиру через окно. Однако трогать их не стоит, лучше открыть окно настежь и дождаться, когда мышь сама вылетит.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров