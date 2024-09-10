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10 сентября, 12:05

В Москве за неделю зафиксировали 5769 случаев ковида, умерли восемь человек

В Москве в период со 2 по 8 сентября зафиксировали 5769 случаев заражения ковидом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли восемь человек.

«Госпитализированы 281 человек, выздоровели 5057 человек», — говорится в сообщении.

Воспринимается как простуда: Названы сроки завершения новой вспышки CoViD-19 в России
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Недавно Life.ru рассказывал в своём материале, какие штаммы коронавируса развиваются в 2024 году, с какими симптомами сталкиваются заболевшие и к каким методам лечения стоит прибегнуть. В России до сих пор встречаются штамм ковида «омикрон» и его подвиды «эрис» и «пирола». Никуда с 2022 года не исчез штамм «кракен». Кроме того, врачи предупреждают о появлении в 2024 году нового штамма COVID-19 под названием FliRT – «флирт».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Николай Рюмин
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