В Москве за неделю зафиксировали 5769 случаев ковида, умерли восемь человек

В Москве в период со 2 по 8 сентября зафиксировали 5769 случаев заражения ковидом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией. Умерли восемь человек.

Недавно Life.ru рассказывал в своём материале, какие штаммы коронавируса развиваются в 2024 году, с какими симптомами сталкиваются заболевшие и к каким методам лечения стоит прибегнуть. В России до сих пор встречаются штамм ковида «омикрон» и его подвиды «эрис» и «пирола». Никуда с 2022 года не исчез штамм «кракен». Кроме того, врачи предупреждают о появлении в 2024 году нового штамма COVID-19 под названием FliRT – «флирт».