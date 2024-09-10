147 лет на двоих: Житель Ростова-на-Дону впервые женился в 92 года
В Ростове-на-Дону 92-летний пенсионер впервые женился
92-летний Николай Хоренович с новоиспечённой женой Ольгой Васильевной. Обложка © VK / Управление ЗАГС Ростовской области
В Ростове-на-Дону 92-летний пенсионер впервые женился. Его возлюбленной стала 55-летняя женщина, сообщает пресс-служба управления ЗАГСа Ростовской области.
«В отделе ЗАГС Ворошиловского района города Ростова-на-Дону зарегистрировала свой брак замечательная пара. В пересчёте на двоих, супругам исполнилось 147 лет», — говорится в сообщении.
Возлюбленная — Ольга Васильевна — называет новоиспечённого супруга «воплощением эталона мужчины», а Николай Хоренович, в свою очередь, заявил, что она — самая добрая, красивая и отзывчивая женщина в его жизни.
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