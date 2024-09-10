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10 сентября, 11:55

Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника над территорией Белгородской области

Средства противовоздушной обороны ВС России сбили ещё три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, вражеские дроны были уничтожены в промежуток с 12 до 13 часов дня.

«С 12:00 до 13:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники противника.

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Напомним, за минувшую ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника. По данным военного ведомства, 72 беспилотника были сбиты в Брянской области, ещё 20 в Московской области, 14 штук над Курской областью. Над Белгородской уничтожали восемь дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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