Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области
Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника над территорией Белгородской области
Средства противовоздушной обороны ВС России сбили ещё три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, вражеские дроны были уничтожены в промежуток с 12 до 13 часов дня.
«С 12:00 до 13:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники противника.
Напомним, за минувшую ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника. По данным военного ведомства, 72 беспилотника были сбиты в Брянской области, ещё 20 в Московской области, 14 штук над Курской областью. Над Белгородской уничтожали восемь дронов.
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