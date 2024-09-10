Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны ВС России сбили ещё три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом 10 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, вражеские дроны были уничтожены в промежуток с 12 до 13 часов дня.

«С 12:00 до 13:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотники противника.