Офицер дал Life.ru важные советы, которые могут сохранить жизнь при атаке беспилотников

После массированной попытки ВСУ атаковать Московскую область с помощью беспилотников Life.ru решил выяснить, как вести себя при обнаружении дрона. Важные советы, способные сохранить здоровье и жизнь, россиянам дал подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. По его словам, если человек заметил в небе подозрительный объект, то необходимо сделать фото и направить всю информацию в приложение «Радар.НФ».

«Не надо пугаться, что написано, что есть ответственность за ложное сообщение. Это за заведомо ложное. Если вы, допустим, восприняли какой-то объект за беспилотник — сфотографировали, отправили и он оказался не беспилотником — ничего страшного», — предупредил Попов.

Главное — не пытаться остановить или сбить дрон с помощью арбалета, огнестрельного оружия или специальных устройств, так как он может упасть в любом месте и навредить другим людям и имуществу. Также, отметил эксперт, важно снять наушники, чтобы услышать объявления, и следовать указаниям. А если на голове бейсболка — развернуть козырёк назад, так как он мешает обзору.

К слову, в том же Белгороде, когда возникает угроза атаки беспилотников или ракетного удара, открываются все подъезды жилых домов. Попов рекомендует воспользоваться такой возможностью переждать опасность под крышей. Если же в этот момент человек едет в машине, то стоит переключиться с любимой музыки на новостную радиостанцию, так как там могут дать важные объявления.

«И, соответственно, не надо ни в коем случае останавливаться и наблюдать, что-то пытаться сделать. Надо двигаться в потоке и более внимательно относиться к просьбам машин МЧС и скорой помощи, полиции других экстренных служб», — заключил подполковник.