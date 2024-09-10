В Госдуме после ночной атаки дронов сравнили киевский режим с зажатой в угол крысой

Как и зажатая в угол крыса, киевский режим отчаянно сопротивляется, но, если на передовой сделать ничего не может, бьёт по нашим тылам. Нужно быть готовыми к тому, что такие атаки будут усиливаться. Нашей ПВО нужно быть внимательной и быстрой.