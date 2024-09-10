В Госдуме после ночной атаки дронов сравнили киевский режим с зажатой в угол крысой
Депутат Журавлёв: Чем хуже положение ВСУ, тем чаще они идут на теракты
Последствия атаки дронов ВСУ в подмосковном Раменском. Фото © Life.ru
Чем хуже у ВСУ положение на фронте, тем чаще Киев использует террористические методы против мирных россиян, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя Life.ru сегодняшнюю атаку дронов на регионы России.
По его словам, это касается и Курской области, где даже лояльные Киеву западные эксперты признают, что украинское наступление захлебнулось. И Покровского направления – там и вовсе положение для ВСУ катастрофическое, российские войска продвигаются на несколько километров каждый день.
Как и зажатая в угол крыса, киевский режим отчаянно сопротивляется, но, если на передовой сделать ничего не может, бьёт по нашим тылам. Нужно быть готовыми к тому, что такие атаки будут усиливаться. Нашей ПВО нужно быть внимательной и быстрой.
Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены более 140 украинских беспилотников самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.