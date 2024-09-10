Атакуя жилые дома в России, ВСУ используют британскую тактику «1000 порезов», заявил эксперт Военный эксперт Артамонов: К планированию атаки дронов на РФ причастна Британия 10 сентября, 10:24 Повреждённая при ударе ВСУ многоэтажка в Раменском. Фото © Life.ru

Массированная атака дронов ВСУ, произошедшая в ночь на 10 сентября, соответствует общему росту террористической угрозы со стороны Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Александр Артамонов. Причём такая стратегия разработана не Владимиром Зеленским, не его офисом и даже не главкомом ВСУ Александром Сырским.

«На 100% такие атаки относятся к тактике «1000 порезов», которую в своё время в плане России придумала британская разведка. Британская военная разведка при пособничестве и соучастии американцев явно намерена принудить Россию к переговорам посредством ведения террористических действий, которые будут только нарастать по интенсивности, по мере того, как Россия будет продвигаться вперёд», — отметил эксперт.

Артамонов подчеркнул, что к этим действиям причастна уже не украинская армия, а армия НАТО, которая пока предпочитает обходиться гибридными действиями.

Эксперт считает, что точность наводки ударивших по РФ дронов за 1000 километров при 50-килограммовой боевой части, скорее всего, доказывают спутниковую навигацию. И вели их при помощи спутников НАТО, не исключено, что даже гражданских.

«Поэтому нам остаётся только укреплять оборону, наращивать средства зенитно-ракетных систем обороны, одновременно проводя некие встречные действия, искать тоже неких союзников, которые помогли бы нам в борьбе с Западом», — заключил Артамонов.