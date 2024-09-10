В Китае выпустили первый в мире трёхсекционный складной смартфон и раскрыли его цену

Всего на разработку гаджета было затрачено пять лет, как уточнил председатель совета директоров компании Юй Чэндун. Его длина составляет практически 16 сантиметров, а ширина — 7 сантиметров. Вес габаритной модели равен 298 граммам. На данный момент Mate XT обладает самым большим складным экраном в мире.

Как утверждают в компании, Mate XT оснащен самой тонкой в мире батареей емкостью 5600 мАч, толщина которой составляет всего 1,9 миллиметра. Сама новинка представлена в двух цветах — чёрном и красном. За необычный смартфон с хранилищем на 256 гигабайт придётся выложить не менее 20 тысяч юаней (около 240 тысяч рублей), на 512 гигабайт — 22 тысяч юаней (265 тысяч рублей), а за 1 терабайт памяти — 24 тысяч юаней (300 тысяч рублей). Несмотря на высокую стоимость, предзаказ сделали уже более четырёх миллионов раз. Официально смартфон станет доступен в магазинах с 20 сентября.