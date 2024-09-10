В Китае выпустили первый в мире трёхсекционный складной смартфон и раскрыли его цену
Huawei презентовала первый в мире трёхсекционный складной смартфон Mate XT
Huawei Mate XT. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group
Китайский технологический гигант Huawei презентовал не имеющий на данный момент аналогов в мире сенсорный смартфон, состоящий из трёх секций — Mate XT. Начальная цена необычного гаджета — 2,8 тысячи долларов. Презентация новинки транслировалась в социальной сети Weibo.
Всего на разработку гаджета было затрачено пять лет, как уточнил председатель совета директоров компании Юй Чэндун. Его длина составляет практически 16 сантиметров, а ширина — 7 сантиметров. Вес габаритной модели равен 298 граммам. На данный момент Mate XT обладает самым большим складным экраном в мире.
Как утверждают в компании, Mate XT оснащен самой тонкой в мире батареей емкостью 5600 мАч, толщина которой составляет всего 1,9 миллиметра. Сама новинка представлена в двух цветах — чёрном и красном. За необычный смартфон с хранилищем на 256 гигабайт придётся выложить не менее 20 тысяч юаней (около 240 тысяч рублей), на 512 гигабайт — 22 тысяч юаней (265 тысяч рублей), а за 1 терабайт памяти — 24 тысяч юаней (300 тысяч рублей). Несмотря на высокую стоимость, предзаказ сделали уже более четырёх миллионов раз. Официально смартфон станет доступен в магазинах с 20 сентября.
Ранее Life.ru сообщал о презентации нового IPhone 16, прошедшей накануне. Обновлённый смартфон Apple оказался намного «умнее» своих предшественников. В новую модель разработчики встроили кнопку Capture Button, позволяющую управлять съёмкой фото и видеосъёмкой, а также «пилюльный» модуль камеры, который уже был в iPhone X.