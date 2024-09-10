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10 сентября, 12:21

Курский Минздрав назвал число пострадавших мирных жителей за время атак ВСУ

Минздрав: Более 240 жителей Курской области пострадали после вторжения ВСУ

Более 240 гражданских пострадали с момента вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области. Об этом журналистам сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

«Всего нарастающим итогом 6 августа 2024 года в результате обстрелов в Курской области среди мирного населения пострадало 243 человека, в том числе 11 детей», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Алименко, в настоящее время на стационарном лечении находится 38 пациентов, в том числе один ребёнок. Представитель регионального Минздрава также добавил, что в Курской области есть достаточное количество резервных коек и лекарств.

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Как ранее сообщал Life.ru, Минобороны РФ ведёт регулярный подсчёт общих потерь противника за всё время операции в Курской области, которая началась 6 августа. Так, за месяц с небольшим ВСУ потеряли 11,8 тысячи военнослужащих и 93 танка, а также множество другой техники.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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