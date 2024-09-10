Считайте каждую копейку: Россиянам объяснили, как выбраться из долговой ямы

Чтобы выбраться из долговой ямы и обрести финансовую свободу, в первую очередь необходимо начать вести подробный бюджет, планируя все статьи доходов и расходов с учётом каждой копейки. Об этом в беседе с РИАМО заявила главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

«Постепенно можно начать выделять средства на приоритетные нужды и сокращать ненужные расходы. Этот подход позволит управлять своими ресурсами более эффективно», — подчеркнула специалист.

Следующий этап на пути к стабильности — создание финансовой подушки. Эксперт рекомендовала с каждого дохода откладывать десять процентов на специальный счёт, предназначенный для непредвиденных расходов. По её словам, с увеличением резерва будет расти и мотивация, хотя изначально задача может оказаться трудной.

Чтобы увеличить свою цену на рынке труда и начать зарабатывать больше, Волкова рекомендовала инвестировать в образование: посещать тренинги, читать специальную литературу, повышать квалификацию. Наконец, выбраться из долговой ямы поможет поиск дополнительных источников дохода.