Белорусские РСЗО «Полонез-М» проведут в РФ боевые пуски на 300 километров

Недавно госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и страны Прибалтики усиливают военное присутствие на границе с Минском. Он добавил, что на польской территории развернута группировка численностью до 17 тысяч человек, из которых восемь тысяч находятся непосредственно у рубежей страны.