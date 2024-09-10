Белорусские РСЗО «Полонез-М» проведут в РФ боевые пуски на 300 километров
РСЗО «Полонез-М» на вооружении ВС Белоруссии. Обложка © мультимедиа.минобороны.рф
На одном из российских полигонов пройдут боевые пуски белорусских реактивных систем залпового огня «Полонез-М». На данный момент завершается этап подготовки по управлению ракетными ударами, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.
«[Ожидаются] боевые пуски на дальность в 300 километров», — говорится в сообщении.
Недавно госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и страны Прибалтики усиливают военное присутствие на границе с Минском. Он добавил, что на польской территории развернута группировка численностью до 17 тысяч человек, из которых восемь тысяч находятся непосредственно у рубежей страны.