В Киеве объяснили смысл создания Минвозврата украинцев

За пределами Украины в настоящее время находятся 7,5 миллиона граждан, не все они захотят вернуться домой. Об этом сообщил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, комментируя идею о создании «министерства возвращения украинцев».

«Идея создания министерства состоит в том, чтобы уделить внимание 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом. Как их вернуть? Сейчас этим заняты Минэкономики, МИД, Минсоцполитики и так далее. В каждом министерстве этой проблемой понемногу занимаются», — пояснил Шмыгаль в беседе с журналистами.

Украинский премьер добавил, что Киев хочет создать команду людей, которые будут заниматься стратегией возвращения граждан. Премьер-министр уточнил, что необходимо замотивировать тех людей, которые покинули страну. Шмыгаль выразил надежду, что новое министерство позволит «вернуть миллионы украинцев».