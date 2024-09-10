Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 13:29

Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. Удар выполнили артиллеристы группировки войск «Север», местоположение замаскированной цели установила разведка. Это попало на видео.

Удар по украинской гаубице в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника», — говорится в сообщении.

Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области
Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области

Ранее Минобороны показывало удар по скоплению сил ВСУ в Курской области. Его выполнили с помощью бомбардировщика Су-34 с подвешенными планирующими авиабомбами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров