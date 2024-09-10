Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. Удар выполнили артиллеристы группировки войск «Север», местоположение замаскированной цели установила разведка. Это попало на видео.

Удар по украинской гаубице в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника», — говорится в сообщении.