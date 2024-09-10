Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области
ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. Удар выполнили артиллеристы группировки войск «Север», местоположение замаскированной цели установила разведка. Это попало на видео.
Удар по украинской гаубице в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по орудию противника», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показывало удар по скоплению сил ВСУ в Курской области. Его выполнили с помощью бомбардировщика Су-34 с подвешенными планирующими авиабомбами.
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