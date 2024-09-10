«Бесценный»: В Сибири родился первый в 2024 году в России и Европе дальневосточный леопард

Пресс-служба Новосибирского зоопарка показала детёныша дальневосточного леопарда. Котёнок родился ещё 25 июля, а когда ему исполнился месяц, ветеринары смогли определить пол малыша. Оказалось, что это девочка, её кличка пока не раскрывается.

Детёныш дальневосточных леопардов осваивает вольер. Видео © Telegram / Новосибирский зоопарк

«Котёнок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рождённый в 2024 году в зоопарках Европы и России», — отметила замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Детёныш дальневосточных леопардов. Фото © Telegram / Новосибирский зоопарк

По её словам, это первый детёныш молодой пары леопардов Хиллари и Давы. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а самец Дава — в Московском. Его отец — леопард Николай — попал в зоосад из дикой природы. Сейчас новоиспечённая хищница уже начинает выходить на прогулки, однако мать старается прятать её при малейшем беспокойстве. Пока Хиллари кормит детёныша молоком и скоро начнёт знакомить его со взрослой едой.