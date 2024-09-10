ВСУ применяют игровую приставку для управления вооружениями, узнали СМИ

Для дистанционного управления боевыми турелями ВСУ используют портативную игровую консоль Steam Deck. Информацию об этом приводит издание Business Insider.

«Судя по всему, Украина нашла необычное применение для популярной игровой системы Steam Deck: удалённое управление боевыми турелями», — сообщается в материале.

Как уточнили в издании, при помощи игровой приставки украинские военные дистанционно управляют боевыми турелями "Шабля". Впервые данный метод был опробован в прошлом году, и вероятно, приобрёл популярность.

Steam Deck — портативная игровая система, разработанная компанией Valve. Поступила в продажу в США и странах ЕС 25 февраля 2022 года.