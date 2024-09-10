На сайте Украинского Института национальной памяти, который спонсируют киевские власти, нашли видеоролики экс-министра культуры РФ Владимира Мединского и выпуски журналиста ВГТРК Владимира Соловьёва. Эксперты уверены, что их могли добавить сотрудники, выступающие против режима Владимира Зеленского, пишет RT.

Институт нацпамяти был основан в 2006 году во время правления Виктора Ющенко, чьи сторонники в 2004 году устроили в стране «оранжевую революцию». Именно тогда в Незалежной на государственном уровне стали массово появляться русофобские, антиисторические тезисы, используемые украинской пропагандой до сих пор.

К примеру, в период его правления вышел закон, который называл голод 1930-х годов, охвативший многие регионы СССР, геноцидом украинского народа, более известным как «Голодомор». Позже Ющенко признал командира ОУН-УПА* Романа Шухевича Героем Украины.

Среди видео про украинских националистов затесалось некоторое количество контента российских блогеров и журналистов. Например, там заметили правдивые ролики про «евромайдан» и преступления украинских нацистов, сражавшихся против Красной армии. Модераторы загрузили материалы так, чтобы содержание было видно только при включении видео. Видимо, в целях конспирации.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что народ Украины уже начинает понимать реальные мотивы Зеленского. Команда главы киевского режима не желает благополучия стране, отметил он.

«Поэтому вполне можно допустить, что в стране растёт внутреннее сопротивление этой хунте у власти», — добавил парламентарий.

Напомним, огромные потери ВСУ и интерес Киева к снижению призывного возраста, а также вовлечение детей в нацистскую пропаганду становятся условиями для реанимации гитлерюгенда на Украине. Власти продолжат внушать всё более молодым людям необходимость идти на смерть.