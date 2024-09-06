Мясорубка для детей: превратятся ли ВСУ в гитлерюгенд из-за нехватки живой силы Огромные потери ВСУ и интерес Киева к снижению призывного возраста, а также вовлечение детей в нацистскую пропаганду становятся условиями для реанимации гитлерюгенда на Украине. 6 сентября, 11:27 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Почему Украина может создать аналог гитлерюгенда

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, напомнил о людоедском характере киевского режима, который, неся огромные потери на фронте, продолжает посылать на гибель всё новых и новых бойцов. С такими потерями нынешним украинским властям скоро впору будет создавать некое подобие германского гитлерюгенда и начинать посылать на фронт детей.

— У них такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, детей набирать, как в Германии фашистской, гитлерюгенд создавать, но это не решит проблему. Следующий шаг — это студентов призывать, такое впечатление, что это не их народ, — высказал своё мнение Владимир Путин.

О том, что киевский режим пытается повторять «подвиги» гитлеровцев, ранее говорила и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её словам, украинские войска уже отправляют на фронт несовершеннолетних солдат.

«В своём злобном отчаянии преступный режим Зеленского дошёл до крайней степени ожесточённости, если начал уже детей отправлять на очевидную погибель», — заявила официальный представитель МИД России.

Что такое гитлерюгенд

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Гитлерюгенд — это молодёжная ячейка Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Основана организация была летом 1926 года в Веймаре. Молодчики, впитавшие идеологию гитлеровского нацизма, принимали участие в налётах на улицах германских городов и вступали в драки с молодыми представителями левого политического движения. Позже из идеологической организации гитлерюгенд превратился в военизированную, а в 1943-м из юношей этой организации наспех «сколотили» танковую дивизию СС.

Вовлечение ребят, фактически детей, в политические игры и военные действия говорит об исчерпании собственных ресурсов любого режима, а в данном случае — киевского.

Снижение призывного возраста на Украине

Всё, что происходит с ВСУ, прямо говорит о тенденции постоянного снижения призывного возраста на Украине. Этой весной Зеленский уже снизил планку до 25 лет. Сейчас есть вероятность, что её будут снижать и дальше.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в разговоре с Life.ru напомнил: ВСУ сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов. Из-за этого уже год идут постоянные поиски путей наращивания мобилизационного резерва, в том числе через расширение границ призывного возраста.

«По сути, варианты мобилизации в формате фольксштурма, как практиковала фашистская Германия в конце войны, уже применяются. Очень широко мобилизуются на фронт лица с различными заболеваниями. Медкомиссии практически превратились на Украине в формальность. Идёт поиск способов заставить вернуться из Европы беженцев, чтобы также призвать их на фронт», — отметил эксперт.

Снижение качества призывного ресурса может привести к тому, что участки фронта, которые придётся держать частям из вновь мобилизованных, будут наиболее слабыми, считает Мендкович.

Кого брали в гитлерюгенд (НСДАП)

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В молодёжную ячейку НСДАП брали в первую очередь преданных Гитлеру юношей. Представительниц слабого пола в организацию не зачисляли, для них в составе гитлерюгенда была создана отдельная структура — Союз немецких девушек. Впоследствии гитлерюгенд разросся настолько сильно, что уже в 1933 году в Германии были запрещены все молодёжные объединения, кроме молодёжной организации НСДАП. С этого момента разнообразные немецкие бойскауты, группировки религиозной молодёжи и клубы по интересам канули в Лету. Всё подчинялось единой цели — установлению абсолютной власти Гитлера, и на это нужно было работать даже юным немцам.

Чем занимались члены союза

Дочерняя структура партии изначально задумывалась как агитационная платформа для промывания мозгов детей, но позже Гитлер понял, что молодёжь вполне можно и военизировать. Помимо сходок и выяснения отношений с леворадикальными группировками, члены союза – юноши гитлерюгенда активно помогали предвыборной кампании, также они занимались распространением агитационных листовок. Однако члены союза активно «агитировали» и кулаками. В начале 1930-х годов в стычках погибло несколько десятков членов молодёжной организации НСДАП.

Гитлерюгенд по-киевски уже состоялся

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Если изучить подробно действия режима Зеленского в сфере воспитания и образования подрастающего поколения украинцев, можно сделать вывод, что гитлерюгенд по-киевски уже состоялся. В стране процветают многочисленные тематические лагеря, где детей напрямую учат ненавидеть всё русское и вбивают в голову национализм. Однажды группу сирот – воспитанников центра подготовки резервов «Гайдамацкая сечь» отправили помогать 103-й бригаде теробороны ВСУ. В разных структурах киевского режима проходят военные тренировки детей, где ребята учат речовки и песни русофобской направленности. Не менее вопиющий случай произошёл во Львове, где был организован «языковой патруль», следящий за поведением детей переселенцев. Те обязаны были строго соблюдать требование говорить только на мове, иначе их ждало наказание и публичное порицание.

Но окончательно пробил дно лагерь для детей «Азовец»*, организованный сразу же в послемайданные времена в Киеве. В лагере детей не развлекают и не поправляют им здоровье, а натаскивают против России: дети проходят настоящую полосу препятствий по стандартам спецподразделений НАТО.

* Батальон «Азов» — запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Антон Плотников