Обидчивый украинский мэр сдаёт критикующих его горожан военкомам

Мэр Конотопа в Сумской области Артём Семенихин обратился в ТЦК, так как ему мужчина оставил негативный комментарий под одним из постов в соцсетях. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление Семенихина.

Семенихин отметил, что после очередной публикации он «исключительно из интереса» позвонил в военкомат по поводу супруга жительницы Конотопа, которая писала ему. Оказалось, что мужчина оформил отсрочку по уходу за матерью с ограниченными возможностями.