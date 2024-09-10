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10 сентября, 14:31

Обидчивый украинский мэр сдаёт критикующих его горожан военкомам

Мэр украинского Конотопа Семенихин сдал ТЦК критиковавшего его мужчину

Мэр Конотопа в Сумской области Артём Семенихин обратился в ТЦК, так как ему мужчина оставил негативный комментарий под одним из постов в соцсетях. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на заявление Семенихина.

Семенихин отметил, что после очередной публикации он «исключительно из интереса» позвонил в военкомат по поводу супруга жительницы Конотопа, которая писала ему. Оказалось, что мужчина оформил отсрочку по уходу за матерью с ограниченными возможностями.

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А ранее Life.ru писал, что на Украине полицейские задержали военкома по подозрению в получении взяток за «откос» от мобилизации. Мужчина брал до одной тысячи долларов за решение вопроса со службой в ВСУ, хотя, по данным СМИ, за такие услуги просят гораздо больше.

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Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Semenikhin

Дарья Нарыкова
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