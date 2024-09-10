Повар IL PATIO и «Планеты суши» сбежал, увидев новый выпуск SHOT ПРОВЕРКИ
Повар IL PATIO и «Планеты суши» посмотрел новый сенсационный выпуск SHOT ПРОВЕРКИ и буквально через несколько минут его и след простыл — он прямо во время смены собрал свои вещи и убежал, отключив телефон. Это попало на видео.
Сотрудник сбежал из IL PATIO и «Планеты суши». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
А тем временем в ресторане началась внутренняя проверка — моют даже потолок. Начальство раздаёт указания: сроки годности проверить, кухню отмыть, битую посуду убрать.
Напомним, после постоянных жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда, просроченные продукты сети ресторанов, корреспондент решил тайно устроиться туда и вызнать всю подноготную. В итоге выяснилось очень много неприятных подробностей. Подробнее об этом — в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.
SHOT ПРОВЕРКА