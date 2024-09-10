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10 сентября, 14:21

Повар IL PATIO и «Планеты суши» сбежал, увидев новый выпуск SHOT ПРОВЕРКИ

Повар IL PATIO и «Планеты суши» посмотрел новый сенсационный выпуск SHOT ПРОВЕРКИ и буквально через несколько минут его и след простыл — он прямо во время смены собрал свои вещи и убежал, отключив телефон. Это попало на видео.

Сотрудник сбежал из IL PATIO и «Планеты суши». Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

А тем временем в ресторане началась внутренняя проверка — моют даже потолок. Начальство раздаёт указания: сроки годности проверить, кухню отмыть, битую посуду убрать.

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Напомним, после постоянных жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда, просроченные продукты сети ресторанов, корреспондент решил тайно устроиться туда и вызнать всю подноготную. В итоге выяснилось очень много неприятных подробностей. Подробнее об этом — в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Николай Рюмин
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