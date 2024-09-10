Прокурор МУСа Карим Хан прибыл в Киев и посетил больницу «Охматдет»
Прокурор МУС Карим Хан (второй слева) на фоне руин больницы «Охматдет». Фото © Х
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл на Украину 10 сентября. Об этом сообщается в его аккаунте в соцсети Х. Первым пунктом посещения стала больница «Охматдет», разрушенная одной из ракет украинского ПВО, которыми ВСУ тщетно пытались сбить наши снаряды.
В ходе брифинга для украинских журналистов он Хан заявил, что «преступления, затрагивающие детей», и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами для МУС. Таким образом, он косвенно обвинил Россию в ударе по детской больнице 8 июля 2024 года, игнорируя тот факт, попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS на территорию «Охматдет» в Киеве было подтверждено.
Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В ответ МИД РФ напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей.