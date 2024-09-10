Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл на Украину 10 сентября. Об этом сообщается в его аккаунте в соцсети Х. Первым пунктом посещения стала больница «Охматдет», разрушенная одной из ракет украинского ПВО, которыми ВСУ тщетно пытались сбить наши снаряды.

В ходе брифинга для украинских журналистов он Хан заявил, что «преступления, затрагивающие детей», и нападения на гражданскую инфраструктуру являются ключевыми приоритетами для МУС. Таким образом, он косвенно обвинил Россию в ударе по детской больнице 8 июля 2024 года, игнорируя тот факт, попадание одной из ракет западного ЗРК NASAMS на территорию «Охматдет» в Киеве было подтверждено.