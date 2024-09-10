Партнёр угандийской бегуньи Чептегей, сжёгший её из-за спора, умер в больнице
Ребекка Чептегей. Обложка © ТАСС / EPA
Партнёр бегуньи из Уганды Ребекки Чептегей, который облил девушку бензином и поджёг, скончался в больнице. Об этом рассказывает The New York Times. Диксон Ндима умер в том же медучреждении, где и его возлюбленная.
Оказалось, что, облив олимпийскую спортсменку бензином, Диксон задел себя и сам оказался охвачен огнём. У Ндимы диагностировали ожоги 30% тела. Причиной смерти стали проблемы с дыханием из-за повреждения дыхательных путей.
Напомним, парень Ребекки Чептегей облил её бензином и поджёг из-за разгоревшегося земельного спора. Она скончалась в больнице. Девушка представляла Уганду на Олимпиаде в Париже, заняв 44-е место в марафоне. На чемпионате мира в Будапеште она стала 14-й.