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10 сентября, 14:53

Партнёр угандийской бегуньи Чептегей, сжёгший её из-за спора, умер в больнице

Ребекка Чептегей. Обложка © ТАСС / EPA

Ребекка Чептегей. Обложка © ТАСС / EPA

Партнёр бегуньи из Уганды Ребекки Чептегей, который облил девушку бензином и поджёг, скончался в больнице. Об этом рассказывает The New York Times. Диксон Ндима умер в том же медучреждении, где и его возлюбленная.

Оказалось, что, облив олимпийскую спортсменку бензином, Диксон задел себя и сам оказался охвачен огнём. У Ндимы диагностировали ожоги 30% тела. Причиной смерти стали проблемы с дыханием из-за повреждения дыхательных путей.

Бывший муж облил бензином и поджёг участницу Олимпиады в Париже на глазах у детей
Бывший муж облил бензином и поджёг участницу Олимпиады в Париже на глазах у детей

Напомним, парень Ребекки Чептегей облил её бензином и поджёг из-за разгоревшегося земельного спора. Она скончалась в больнице. Девушка представляла Уганду на Олимпиаде в Париже, заняв 44-е место в марафоне. На чемпионате мира в Будапеште она стала 14-й.

Николай Рюмин
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