Партнёр угандийской бегуньи Чептегей, сжёгший её из-за спора, умер в больнице

Партнёр бегуньи из Уганды Ребекки Чептегей, который облил девушку бензином и поджёг, скончался в больнице. Об этом рассказывает The New York Times. Диксон Ндима умер в том же медучреждении, где и его возлюбленная.

Оказалось, что, облив олимпийскую спортсменку бензином, Диксон задел себя и сам оказался охвачен огнём. У Ндимы диагностировали ожоги 30% тела. Причиной смерти стали проблемы с дыханием из-за повреждения дыхательных путей.