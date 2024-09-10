Отдых на турецких курортах начал бить по карману россиян. Отпуск становится недоступным из-за продолжающегося роста инфляции в средиземноморской стране и скачка цен не только для граждан РФ, но и для иностранцев, сообщает портал «Турпром».

По данным издания, весной уровень инфляции в Турции превысил 68,1% и, несмотря на снижение темпов её роста, стоимость продуктов, туристических услуг и отелей только увеличивается.

Авторы материала привели в пример историю туриста из Великобритании, описанную в The Sun. Мужчина пребывал в республике нм протяжении нескольких недель. Он пожаловался, что в Турции постоянно обманывают иностранцев. Кроме того, там почти не осталось тех цен, которые были раньше. По словам туриста, стоимость товаров и услуг очень сильно кусается, и ситуация ё выходит из-под контроля.