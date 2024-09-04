Для российских туристов в Турции подготовят памятку, которая спасёт от беды

Москва и Анкара подготовят специальную памятку для туристов, которая поможет им избежать проблем в Турции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Подготовим очень интересный, первый в истории омбудсменов документ, который называется «Памятка туристу». Мы сталкиваемся с тем, что туристы попадают в сложную ситуацию, связанную с тем, что не оформили медицинский полис, не рассчитали средства, не понимают, сколько нужно с собой везти денег, что здесь не работают российские банковские карточки», — сказала омбудсмен в Анкаре, где она находится в связи с открытием нового здания генконсульства России и встречей с турецким коллегой Шерефом Малкочем.

По словам Москальковой, этот взаимный документ поможет защитить людей и принять превентивные меры. Завтра омбудсмены намерены доработать его, после чего памятку разместят в соцсетях и разошлют в турагентства. Российский омбудсмен добавила, что примеры, приведённые губернатором Антальи Хулуси Шахином, показывают необходимость подобной памятки.

Москалькова добавила, что за последнее время от россиян, попавших в Турции в трудную жизненную ситуацию, поступило более десяти обращений. Речь идёт о вопросах, которые связаны с защитой прав родителей в совместных браках, а также об уголовной ответственности по местному законодательству, пояснила уполномоченный по правам человека.