Для российских туристов в Турции подготовят памятку, которая спасёт от беды
Москалькова: Россия и Турция разработают специальную памятку туристу
Москва и Анкара подготовят специальную памятку для туристов, которая поможет им избежать проблем в Турции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Подготовим очень интересный, первый в истории омбудсменов документ, который называется «Памятка туристу». Мы сталкиваемся с тем, что туристы попадают в сложную ситуацию, связанную с тем, что не оформили медицинский полис, не рассчитали средства, не понимают, сколько нужно с собой везти денег, что здесь не работают российские банковские карточки», — сказала омбудсмен в Анкаре, где она находится в связи с открытием нового здания генконсульства России и встречей с турецким коллегой Шерефом Малкочем.
По словам Москальковой, этот взаимный документ поможет защитить людей и принять превентивные меры. Завтра омбудсмены намерены доработать его, после чего памятку разместят в соцсетях и разошлют в турагентства. Российский омбудсмен добавила, что примеры, приведённые губернатором Антальи Хулуси Шахином, показывают необходимость подобной памятки.
Москалькова добавила, что за последнее время от россиян, попавших в Турции в трудную жизненную ситуацию, поступило более десяти обращений. Речь идёт о вопросах, которые связаны с защитой прав родителей в совместных браках, а также об уголовной ответственности по местному законодательству, пояснила уполномоченный по правам человека.
«Мы сталкиваемся с тем, что люди попадают в трудную жизненную ситуацию из-за того, что не знают новых законов. Россияне не знают новых законов в Турции и наоборот. Ммы решили поднять уровень правового просвещения на новую ступень», — заявила Москалькова, уточнив, что одним из главных пунктов её встречи с Малкочем станет "подписание протокола о пролонгировании конкретных взаимоотношений.
Напомним, широкий резонанс приобрела история двух российских туристок, которые не по своей воле остались в Турции почти на три месяца. С их собственных слов, 6 июня они были задержаны полицией в аэропорту, где их серьёзно избили и даже вырвали ногти. У турецкой прокуратуры другая версия событий: там заявили, что женщины сами спровоцировали конфликт, а травмы получили, сопротивляясь правоохранителям. Два месяца дамы провели под подпиской о невыезде, проживая на ограниченную сумму денег, им грозило до трёх тюрьмы. Затем россиянок выпустили, но им пришлось скитаться по заброшенным зданиям, в результате чего они заболели. В конце лета стало известно о счастливом конце в этой истории.
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