Двух туристок, вступивших в битву с турецкими полицейскими, наконец выпустили в Россию
Две россиянки, находившиеся под подпиской о невыезде в Анталье, вылетели в РФ
Российские туристки, которых два месяца не выпускали из Турции после драки с полицией. Обложка © SHOT
Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву. Им сняли запрет на выезд, сообщает SHOT.
Две россиянки, избитые полицейскими в Турции, вылетели домой. Видео © SHOT
Как рассказал телеграм-каналу вице-президент Единого координационного центра соотечественников Иван Мельников, так как Светлана и Юлия были привлечены только к административной ответственности, они могут покинуть страну.
Несколько дней назад россиянки получили уведомление от местных властей, что суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. К делу привлекли показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. В итоге усилиями православных активистов, адвокатов россиянок вызволили из «плена». Сегодня женщины вылетели на родину.
Напомним, в июле стало известно, что две российские туристки не могут улететь из Турции, куда отправились провести отпуск. С их собственных слов, 6 июня они были задержаны полицией в аэропорту, где их серьёзно избили и даже вырвали ногти. У турецкой прокуратуры другая версия событий: там заявили, что женщины сами спровоцировали конфликт, а травмы получили, сопротивляясь правоохранителям. Два месяца дамы провели под подпиской о невыезде, проживая на ограниченную сумму денег, им грозило до трёх тюрьмы.