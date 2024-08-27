Двух туристок, вступивших в битву с турецкими полицейскими, наконец выпустили в Россию

Российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, возвращаются в Москву. Им сняли запрет на выезд, сообщает SHOT .

Как рассказал телеграм-каналу вице-президент Единого координационного центра соотечественников Иван Мельников, так как Светлана и Юлия были привлечены только к административной ответственности, они могут покинуть страну.

Несколько дней назад россиянки получили уведомление от местных властей, что суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. К делу привлекли показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. В итоге усилиями православных активистов, адвокатов россиянок вызволили из «плена». Сегодня женщины вылетели на родину.