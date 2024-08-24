Температура под 40, страховки нет: Подравшиеся с полицией Турции туристки из РФ заболели после скитаний по заброшкам
Застрявшие в Турции туристки заболели после скитаний по заброшенным зданиям
Российские туристки, застрявшие в Турции из-за судебного разбирательства. Обложка © Life.ru
Застрявшие в Турции после драки с местными полицейскими российские туристки заболели, состояние одной из них ухудшилось. Как сообщает SHOT, у женщины температура под 40, но ни страховки, ни денег на больницу нет, а выезд из страны закрыт до декабря.
Условия проживания российских туристок, застрявших в Турции из-за судебного разбирательства. Обложка © Life.ru
Как рассказали телеграм-каналу, Светлана и Юлия, они простыли, пока скитались по заброшенным зданиям и прятались от местных полицейских, чтобы их не задержали за бродяжничество. Сейчас у женщин появилась возможность снять комнату на несколько дней — неравнодушные россияне скинули им около 15 тысяч рублей.
Юлии стало лучше, но у Светланы заболевание обострилось, она почти не встаёт с кровати. Также у женщины астма, что может привести к серьёзным осложнениям. Вызвать врача на дом в Турции стоит 7 тысяч лир (примерно 18 тысяч рублей), поэтому туристки лечатся тем, что смогли купить в турецкой аптеке.
Суд по делу россиянок состоится только 11 декабря. У женщин закончился срок пребывания в стране (60 дней без визы), поэтому они боятся выходить на улицу, так как их могут оштрафовать.
Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти.
В турецкой прокуратуре заявили, что туристки сами спровоцировали стычку в аэропорту, а травмы получили в результате оказания сопротивления местным силовикам, за что женщинам грозит до трёх лет заключения.