Подравшиеся с полицией туристки из РФ останутся в Турции до декабря без денег и жилья
SHOT: Подравшиеся с полицией туристки из России останутся в Турции до декабря
Российские туристки, подравшиеся с полицией в аэропорту Антальи, остаются в Турции ещё на 3,5 месяца — суд по их делу назначен на декабрь. К этому моменту они будут находиться в стране полгода. Женщины по-прежнему сидят без денег в заброшенном здании.
Версия происшествия в аэропорту Турции одной из туристок. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали SHOT Светлана и Юлия, несколько дней назад они получили уведомление от местных властей, что суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. К делу привлекли показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. До этого времени женщинам запрещено покидать Турцию. Как дожить до этого дня, россиянки не знают — денег по-прежнему нет, женщинам приходится прятаться по заброшенным зданиям, чтобы не попасться на глаза полицейским. К тратам на жильё добавилась ещё и необходимость покупать лекарства — туристки заболели. Посольство РФ в Турции направило в МИД страны ноту, но пока ситуация никак не изменилась.
Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти.
В турецкой прокуратуре заявили, что туристки сами спровоцировали стычку в аэропорту, а травмы получили в результате оказания сопротивления местным силовикам, за что женщинам грозит до трёх лет заключения.
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