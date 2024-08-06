Мыться — на пляж, в туалет — в ТЦ: Подравшиеся с полицейскими туристки из РФ оказались на улице в Турции

Российские туристки, которые подрались с турецкими полицейскими в аэропорту, теперь живут на улице. Женщины прячутся в заброшенном здании, чтобы их снова не задержали за бродяжничество, сообщает SHOT.

Российские туристки рассказали об условиях жизни в Турции после драки с полицейскими. Видео © SHOT

Туристки Светлана и Юлия рассказали телеграм-каналу, что с них обеих сняли все обвинения о "сопротивлении" правоохранителям, а дело переквалифицировали в административное. При этом консул, по словам пострадавших, сообщил о новом заседании, на котором им, по предварительным данным, выпишут штраф. Правда, оно, вероятно, состоится в декабре.

У туристок практически не осталось денег, женщины буквально жили на улицах Антальи на протяжении пяти дней. Два дня они спали на пляже, а недавно местные жители сжалились и посоветовали им жильё в заброшенном доме. Россиянки признались, что не могут оставаться в отеле "минус три звезды", так как полицейские их снова задержат и привлекут, но уже за бродяжничество.

Женщины проводят свои дни на пляже, они платят за лежаки около 1800 рублей. Всего туристки потратили на "отдых" около 300 тысяч рублей. Родственники отправляют им немного средств, но этого едва хватает на еду.