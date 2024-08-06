Мыться — на пляж, в туалет — в ТЦ: Подравшиеся с полицейскими туристки из РФ оказались на улице в Турции
SHOT: Подравшиеся с полицией в Турции туристки оказались на улице
Российские туристки, которые подрались с турецкими полицейскими в аэропорту, теперь живут на улице. Женщины прячутся в заброшенном здании, чтобы их снова не задержали за бродяжничество, сообщает SHOT.
Российские туристки рассказали об условиях жизни в Турции после драки с полицейскими. Видео © SHOT
Туристки Светлана и Юлия рассказали телеграм-каналу, что с них обеих сняли все обвинения о "сопротивлении" правоохранителям, а дело переквалифицировали в административное. При этом консул, по словам пострадавших, сообщил о новом заседании, на котором им, по предварительным данным, выпишут штраф. Правда, оно, вероятно, состоится в декабре.
У туристок практически не осталось денег, женщины буквально жили на улицах Антальи на протяжении пяти дней. Два дня они спали на пляже, а недавно местные жители сжалились и посоветовали им жильё в заброшенном доме. Россиянки признались, что не могут оставаться в отеле "минус три звезды", так как полицейские их снова задержат и привлекут, но уже за бродяжничество.
Женщины проводят свои дни на пляже, они платят за лежаки около 1800 рублей. Всего туристки потратили на "отдых" около 300 тысяч рублей. Родственники отправляют им немного средств, но этого едва хватает на еду.
"Мыться мы ходим на пляж, в душе. В туалеты ходим днём на пляж и в торговые центры", — рассказала одна из туристок.
Напомним, ранее две российские туристки пожаловались, что не могут вернуться из отпуска в Турции. По их словам, местные полицейские задержали их в аэропорту 6 июня, жестоко избили и даже вырвали ногти. В прокуратуре Турции же заявляют, что россиянки якобы сами начали стычку в аэропорту Антальи, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. Женщины около двух месяцев находились под подпиской о невыезде.
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