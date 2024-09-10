Взрыв прогремел на крупнейшей в Армении ТЭС

В литейном цеху на Разданской теплоэлектростанции (ТЭС) в Армении вечером во вторник, 10 сентября, произошёл взрыв. В результате случившегося один человек погиб, ещё пять получили ранения.

Последствия взрыва в литейном цеху на Разданской ТЭС в Армении. Обложка © Telegram / Shamshyan.com / Гагик Шамшян

«10 сентября в 16:49 (15:49 по московскому времени. — Прим. Life.ru) в центр кризисного управления Котайкской области поступило сообщение о взрыве на территории недействующего плавильного цеха Разданской ТЭС. Шестеро пострадавших были доставлены в медицинский центр, где один из них умер», — отметили в МВД Армении.

По данным местных СМИ, одного из пострадавших сейчас оперируют. Состояние других оценивается как средней степени тяжести.

Разданская ТЭС находится в городе Раздан Котайкской области в центральной части Армении. Первый участок станции введён в эксплуатацию в 1966 году.