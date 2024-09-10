Священник объяснил, какая смерть в православии считается постыдной

Смерть может быть как добродетельной, так и постыдной. При этом не все смерти, которые внешне кажутся постыдными, являются таковыми, рассказал протоиерей Феодор Бородин. По словам священнослужителя, умирание на смертном одре вокруг плачущих родственников не всегда является честной кончиной.

Бородин отметил, что церковь признала большое число святых новомучеников, которые скончались в агонии, бараках, погребены в никому не известных могилах в мёрзлой земле или не были отпеты. По словам священника, подобные смерти являются святыми и великими. А вот постыдная смерть, отметил Бородин, — это кончина человека, который прошёл свой жизненный путь и завершает его, так и не встретившись с Богом.

«В жизни для него не было места для веры, она занимала лишь крошечный уголок. Все его стремления и усилия были направлены на что-то другое. И вот, когда он стал стар, когда его тело начинает разрушаться, он вдруг осознаёт, что жить больше негде и незачем. Это действительно ужасная смерть», — приводит слова священнослужителя дзен-канал «Святые места».

Протоиерей дополнил, что в подобной ситуации у человека ослабевают внутренние ограничения. У него начинают «вылезать» те чувства, которые он скрывал из страха стать постыдным перед окружающими. Бородин рассказал, что часто в церковь приходят люди, чей родственник самостоятельно ушёл из жизни и думают, что отпевание — выход из ситуации.

«Церковь совершает отпевание самоубийц только в одном случае – если человек был вне ума, в невменяемом состоянии, сумасшедший. Но чаще всего это или пьянство, или просто потеря смысла жизни», — заключил служитель церкви.