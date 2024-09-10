Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана в России порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за усиленного контроля на границах. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале диппредставительства во вторник, 10 сентября.

«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — сообщили там.

Аналогичную рекомендацию выпустило и Посольство Таджикистана в Белоруссии. При этом из Душанбе в Минск можно добраться только с пересадками.

Таджикистан уже не в первый раз выступает с таким советом к своим гражданам. В конце апреля, МИД страны посоветовал временно воздержаться от поездок в РФ без острой необходимости.