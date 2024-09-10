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10 сентября, 15:53

Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана в России порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за усиленного контроля на границах. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале диппредставительства во вторник, 10 сентября.

«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — сообщили там.

Аналогичную рекомендацию выпустило и Посольство Таджикистана в Белоруссии. При этом из Душанбе в Минск можно добраться только с пересадками.

Таджикистан уже не в первый раз выступает с таким советом к своим гражданам. В конце апреля, МИД страны посоветовал временно воздержаться от поездок в РФ без острой необходимости.

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А ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает полиции выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России. До этого такие полномочия имели только судьи и пограничники.

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Telegram / Посольство Таджикистана в России

Никита Осипов
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