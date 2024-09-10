Подкараулила и устроила вендетту: Итальянка несколько раз переехала на авто мигранта, укравшего у неё сумочку

В Италии женщина несколько раз переехала мигранта, который, угрожая ножом, украл у неё сумочку. Инцидент произошёл в тосканском городке Виареджо, сообщает газета Nazione со ссылкой на полицию.

Жительница Виареджо стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье, 8 сентября. Женщина решила, что не отпустит обидчика — 47-летнего уроженца Алжира — и выследила его на машине. Подкараулив преступника в укромном месте, итальянка буквально впечатала его в витрину магазина и переехала минимум два раза, после чего спокойно забрала свою сумочку и покинула место происшествия. Мигрант скончался в больнице, не приходя в сознание. В настоящее время итальянка задержана.