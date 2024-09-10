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10 сентября, 16:08

Подкараулила и устроила вендетту: Итальянка несколько раз переехала на авто мигранта, укравшего у неё сумочку

Nazione: Итальянка на авто несколько раз переехала мигранта, который обокрал её

В Италии женщина несколько раз переехала мигранта, который, угрожая ножом, украл у неё сумочку. Инцидент произошёл в тосканском городке Виареджо, сообщает газета Nazione со ссылкой на полицию.

Жительница Виареджо стала жертвой ограбления в ночь на минувшее воскресенье, 8 сентября. Женщина решила, что не отпустит обидчика — 47-летнего уроженца Алжира — и выследила его на машине. Подкараулив преступника в укромном месте, итальянка буквально впечатала его в витрину магазина и переехала минимум два раза, после чего спокойно забрала свою сумочку и покинула место происшествия. Мигрант скончался в больнице, не приходя в сознание. В настоящее время итальянка задержана.

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Ранее сообщалось, что у берегов Италии в Ионическом море спасатели обнаружили тела 34 мигрантов, среди них — восемь детей. Предположительно, они на протяжении нескольких дней оставались в открытом море после кораблекрушения в ожидании помощи. Её нелегалы так и не дождались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Наталья Демьянова
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