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10 сентября, 15:59

В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали экстренную ревизию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали проводить внутреннее расследование

В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали проводить экстренную ревизию и организовали внутреннее расследование. Руководство раздаёт сотрудникам указания срочно спрятать побитую посуду, вычистить кухню и избавиться от просрочки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали внутреннюю проверку до визита Роспотребнадзора. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как пишет телеграм-канала, работники заведения итальянской кухни поначалу отказывались признавать ответственность и уверяли, что всё это ложь. Однако теперь они разбежались по заведению, чтобы успеть навести порядок до прихода Роспотребнадзора. В пресс-службе IL PATIO заявили, что проводят внутреннее расследование, а все виновные будут наказаны.

«Мы сейчас проводим внутреннее расследование — по завершении расскажем», — сказала представительница заведения в ответ на вопрос, часто ли бегают тараканы по кухне IL PATIO.

Повар IL PATIO и «Планеты суши» сбежал, увидев новый выпуск SHOT ПРОВЕРКИ
Повар IL PATIO и «Планеты суши» сбежал, увидев новый выпуск SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, что после жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда, просроченные продукты сети ресторанов, корреспондент SHOT ПРОВЕРКИ решил устроиться туда тайным агентом и разведать реальную обстановку. Как оказалось — закулисье кухни ресторанов оставляет желать лучшего. Подробности — в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Дарья Нарыкова
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