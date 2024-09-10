В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали экстренную ревизию после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ
В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали проводить внутреннее расследование
В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали проводить экстренную ревизию и организовали внутреннее расследование. Руководство раздаёт сотрудникам указания срочно спрятать побитую посуду, вычистить кухню и избавиться от просрочки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
В ресторанах IL PATIO и «Планеты суши» начали внутреннюю проверку до визита Роспотребнадзора. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Как пишет телеграм-канала, работники заведения итальянской кухни поначалу отказывались признавать ответственность и уверяли, что всё это ложь. Однако теперь они разбежались по заведению, чтобы успеть навести порядок до прихода Роспотребнадзора. В пресс-службе IL PATIO заявили, что проводят внутреннее расследование, а все виновные будут наказаны.
«Мы сейчас проводим внутреннее расследование — по завершении расскажем», — сказала представительница заведения в ответ на вопрос, часто ли бегают тараканы по кухне IL PATIO.
Напомним, что после жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда, просроченные продукты сети ресторанов, корреспондент SHOT ПРОВЕРКИ решил устроиться туда тайным агентом и разведать реальную обстановку. Как оказалось — закулисье кухни ресторанов оставляет желать лучшего. Подробности — в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.
ТАСС / Александр Казаков