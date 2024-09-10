«Очень эффективный»: Остеопат похвалил «русский метод» похудения премьера Венгрии Орбана Врач Евдокимов назвал плюсы гиревого спорта, благодаря которому похудел Орбан 10 сентября, 16:43 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / EPA / MATTEO BAZZI

Врач-остеопат Сергей Евдокимов в беседе с Life.ru рассказал о преимуществах тренировок с гирей, благодаря которым похудел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам специалиста, гиревой вид спорта в нашей стране существует примерно с XIX века, поэтому занятия с гирей во всём мире часто называют именно «русским спортом». Такие физические нагрузки, как подчеркнул врач, на самом деле являются невероятно энергоёмкими.

Гиревой спорт в принципе можно отнести к видам спорта именно с большой интенсивностью нагрузки, распределённой на разные группы мышц. Поэтому он имеет достаточно большую энергозатратность, за счёт этого при похудении в принципе может быть очень эффективным. Сергей Евдокимов Врач-остеопат

При выполнении упражнений с гирей, по словам медика, задействуется большое количество различных мышц, включая грудной отдел, спину, руки и ноги. За счёт этого и создается большая энергозатрата. То есть, чем больше мышц мы используем, тем больше необходимо энергии. Соответственно, «русский метод» хорош тем, что можно быстро похудеть, немного снизив калорийность и повысив энергозатратность. Однако, предупреждает Евдокимов, следует понимать, что если не соблюдать правильное питание, то гиревой спорт, наоборот, грозит увеличением мышц за счёт быстрого роста мышечной массы.

Ранее сообщалось, что Орбан сбросил лишний вес, тренируясь с гирями по «русскому методу». Так, венгерский премьер выполняет упражнения с 16- и 24-килограммовыми гирями. Их он берёт с собой даже в поездки за границу. Также политик скорректировал свой рацион питания.

Авторы Андрей Горяничев