Эксперт раскрыл судьбу ноутбука, если его постоянно держать на зарядке
Эксперт Коротеев: Ноутбук можно заряжать всегда при установке нужного режима
Современные ноутбуки имеют в настройках функцию регулировки питания, которая позволяет контролировать безопасный уровень зарядки. Об этом сообщил специалист по нейросетям Иван Коротеев.
«Современные ноутбуки имеют специальный режим, который позволяет заряжать батарею только до 60%. Это значит, что такие устройства можно постоянно держать в сети, не опасаясь за срок службы аккумулятора», — пояснил эксперт в беседе с «Узнай.ру».
Коротеев добавил, что каждый ноутбук оснащён режимом регулировки питания. Если установить ограничение, то уровень зарядки может не достигать 100%. В таком случае аккумулятор прослужит дольше, пояснил специалист.
У смартфонов немного другая история. Они имеют ограниченное количество зарядок и перезарядок — от 300 до 600 циклов. По словам Коротеева, батарея мобильного устройства изнашивается за два года, поэтому люди и покупают новые гаджеты.
А ранее Life.ru писал, что батареи смартфонов подвергаются стрессу, если разряжать их до конца. По словам специалиста, рекомендуется держать заряд в пределах от 20 до 80% для увеличения срока службы батареи.