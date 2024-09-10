Эксперт раскрыл судьбу ноутбука, если его постоянно держать на зарядке

Современные ноутбуки имеют в настройках функцию регулировки питания, которая позволяет контролировать безопасный уровень зарядки. Об этом сообщил специалист по нейросетям Иван Коротеев.

«Современные ноутбуки имеют специальный режим, который позволяет заряжать батарею только до 60%. Это значит, что такие устройства можно постоянно держать в сети, не опасаясь за срок службы аккумулятора», — пояснил эксперт в беседе с «Узнай.ру».

Коротеев добавил, что каждый ноутбук оснащён режимом регулировки питания. Если установить ограничение, то уровень зарядки может не достигать 100%. В таком случае аккумулятор прослужит дольше, пояснил специалист.

У смартфонов немного другая история. Они имеют ограниченное количество зарядок и перезарядок — от 300 до 600 циклов. По словам Коротеева, батарея мобильного устройства изнашивается за два года, поэтому люди и покупают новые гаджеты.