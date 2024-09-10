Российские учёные научили микроводоросли очищать воду от двух её главных убийц

Учёные Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина смогли научить микроводоросли очищать воду от токсичных солей тяжёлых металлов. На помощь им пришли наночастицы оксида меди (CuO).

Исследователи уточнили, что удаление токсинов из воды — актуальная тема во всём мире. В основном, жидкость загрязняют два тяжёлых металла — кадмий и свинец. По словам учёных, именно микроскопические водоросли помогают очищать воду, так как их клетки накапливают различные токсины.

Учёные провели исследование, в рамках которого усиливали «впитывающую» способность микроводорослей рода Десмодесмус (Desmodesmus). Специалисты на протяжении двух недель взращивали их клетки в присутствии соединений токсичных металлов, а также наночастиц оксида меди (CuO). В этот период эксперты оценивали количество выживших клеток и их состояние, а также содержание там двух указанных тяжёлых металлов. Выяснилось, что наночастицы оксида меди не вызывали опасность для водорослей, а, наоборот, снижали негативное влияние.

«Защитное действие наночастиц наблюдалось на уровне выживаемости клеток, состояния антиоксидантной и фотосинтетической систем. Но самое интересное, что при этом накопление кадмия в клетках микроводорослей в присутствии наночастиц возрастало в четыре раза, а свинца – в шесть раз», — пояснила член коллектива молодых учёных, младший научный сотрудник Светлана Чеботарёва в беседе с «Газетой.ru».