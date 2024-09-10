Число жертв тайфуна-убийцы «Яги» во Вьетнаме выросло до 127

Число погибших во Вьетнаме в результате тайфуна «Яги» возросло до 127, ещё 54 человека пропали без вести и несколько сотен получили ранения. Как сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA, большинство из погибших стали жертвами оползней и наводнений. Сейчас в стране затоплены автомагистрали, повалены тысячи деревьев, разрушены мосты.

Тайфун «Яги» вызвал оползень, который привёл к обрушению моста в провинции Пху Тхо. Видео © Х / DailySherlock0

«По данным на вечер вторника, в результате тайфуна «Яги» погибли 127 человек, большинство из них стали жертвами наводнений и оползней, вызванных тайфуном», — говорится в сообщении агентства.

Травмы различной степени тяжести получили 752 человека, больше всего людей пострадало в провинции Куангнинь (536). Кроме того, тайфун повредил более 62 тысяч гектаров риса, свыше 29 тысяч гектаров посевов и почти 16 тысяч гектаров фруктовых деревьев.