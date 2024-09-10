Во Владивостоке охрана торгового центра потребовала от скорой оплатить проезд

Со слов источника 360.ru, бригада медиков прибыла к торговому центру на вызов. Однако открытия шлагбаума медицинские сотрудники так и не дождались, хотя охрана ТЦ находилась на крыльце. В ходе выяснений к медикам вышел начальник службы безопасности и потребовал купить жетон, чтобы попасть на территорию. Лишь после того, как на улицу вышел человек, позвонивший в скорую помощь, врачей пропустили. Этим история не завершилась, так как начальник службы безопасности начал угрожать, что не выпустит бригаду с территории.