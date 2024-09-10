Во Владивостоке охрана торгового центра потребовала от скорой оплатить проезд
Во Владивостоке охрана торгового центра не разрешила скорой помощи проезд, потребовав у медика оплату за проезд в зону платной парковки. Информацию об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Во Владивостоке охрана не пропустила скорую помощь на территорию ТЦ. Видео © 360.ru
«Прокуратура Ленинского района города Владивостока организовала проверку после сообщения в СМИ о вопиющем инциденте», — говорится в сообщении.
Со слов источника 360.ru, бригада медиков прибыла к торговому центру на вызов. Однако открытия шлагбаума медицинские сотрудники так и не дождались, хотя охрана ТЦ находилась на крыльце. В ходе выяснений к медикам вышел начальник службы безопасности и потребовал купить жетон, чтобы попасть на территорию. Лишь после того, как на улицу вышел человек, позвонивший в скорую помощь, врачей пропустили. Этим история не завершилась, так как начальник службы безопасности начал угрожать, что не выпустит бригаду с территории.
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