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10 сентября, 19:18

Во Владивостоке охрана торгового центра потребовала от скорой оплатить проезд

Во Владивостоке охрана торгового центра не разрешила скорой помощи проезд, потребовав у медика оплату за проезд в зону платной парковки. Информацию об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Во Владивостоке охрана не пропустила скорую помощь на территорию ТЦ. Видео © 360.ru

«Прокуратура Ленинского района города Владивостока организовала проверку после сообщения в СМИ о вопиющем инциденте», — говорится в сообщении.

Со слов источника 360.ru, бригада медиков прибыла к торговому центру на вызов. Однако открытия шлагбаума медицинские сотрудники так и не дождались, хотя охрана ТЦ находилась на крыльце. В ходе выяснений к медикам вышел начальник службы безопасности и потребовал купить жетон, чтобы попасть на территорию. Лишь после того, как на улицу вышел человек, позвонивший в скорую помощь, врачей пропустили. Этим история не завершилась, так как начальник службы безопасности начал угрожать, что не выпустит бригаду с территории.

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Ранее Life.ru рассказал, как пьяный петербуржец закидал машину скорой бутылками. Как оказалось, причиной стал отказ врача сделать ему прививку от гриппа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Мария Любицкая
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