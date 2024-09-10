«Я найду каждого из вас»: Егор Крид показал видео с окровавленным лицом

Певец Егор Крид вечером во вторкник, 10 сентября, опубликовал в телеграм-канале видео, на котором вытирает кровь с лица. Судя по кадрам, у музыканта разбит нос и несколько ссадин на лице и шее.

Егор Крид опубликовал кадры, на котором вытирает кровь с лица. Видео © Telegram / Егор Крид

Крид запостил текст: «Я найду каждого из вас по одному». Точные причины инцидента пока неизвестны, однако пользователи предполагают, что 30-летнего артиста избили.