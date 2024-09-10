Альтернативы нет: Киев может остаться без питьевой воды
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения Десны
Киев может столкнуться с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за ухудшения состояния реки Десны. Заместитель главы водоканала столицы Украины Владимир Костюк сообщил об этом в интервью, представленном телеграм-каналом «Политика Страны».
По его словам, Десна является ключевым источником воды для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций, обеспечивая 70 процентов питьевой воды для города. Если загрязнение продолжится, это может привести к значительным проблемам в водоснабжении города.
«Десна остаётся основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70 процентов подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведёт к серьёзным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — подчеркнул замглавы водоканала.
По последним данным, уровень загрязнения реки уже снизился ниже Чернигова. В водоканале Киева также добавили, что был озвучен «наиболее пессимистичный сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низка». Представители водоканала заверили, что организация готова к возможным вызовам и работает над мерами по обеспечению водоснабжения города.
Ранее на Украине возникла тревога из-за массовой гибели рыбы в реке Десна. Житель Черниговской области снял видео, где показал, что водоём стал непригодным для жизни. Министерство защиты окружающей среды подтвердило экологическую катастрофу, сообщив о вылове 17,5 тонны мёртвой рыбы и предложении установить аэраторные установки для улучшения кислородного баланса реки.
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