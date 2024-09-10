Альтернативы нет: Киев может остаться без питьевой воды

Киев может столкнуться с серьёзными перебоями в водоснабжении из-за ухудшения состояния реки Десны. Заместитель главы водоканала столицы Украины Владимир Костюк сообщил об этом в интервью, представленном телеграм-каналом «Политика Страны».

По его словам, Десна является ключевым источником воды для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций, обеспечивая 70 процентов питьевой воды для города. Если загрязнение продолжится, это может привести к значительным проблемам в водоснабжении города.

«Десна остаётся основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70 процентов подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведёт к серьёзным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — подчеркнул замглавы водоканала.

По последним данным, уровень загрязнения реки уже снизился ниже Чернигова. В водоканале Киева также добавили, что был озвучен «наиболее пессимистичный сценарий развития событий, вероятность которого в настоящее время низка». Представители водоканала заверили, что организация готова к возможным вызовам и работает над мерами по обеспечению водоснабжения города.