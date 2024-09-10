Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней
Срок действия буферной зоны на границе Польши и Белоруссии продлят на 90 дней. Решение, принятое Варшавой, вступит в силу 11 сентября.
«Глава МВД и администрации подписал постановление, в соответствии с которым временный запрет на пребывание на определённой территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, продлевается ещё на 90 дней», — заявили в польском МВД.
В ведомстве уточнили, что буферная зона уже действовала 90 дней. Число попыток незаконного пересечения границы за это время снизилось на 64%.
О том, что Варшава приняла решение о возвращении буферной зоны на границе с Белоруссией, Life.ru писал ранее. Зона будет действовать в 27 местах, где работает особый режим. Сообщалось, что возвращение данной меры необходимо для "обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников".
Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi