Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Срок действия буферной зоны на границе Польши и Белоруссии продлят на 90 дней. Решение, принятое Варшавой, вступит в силу 11 сентября.

«Глава МВД и администрации подписал постановление, в соответствии с которым временный запрет на пребывание на определённой территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь, продлевается ещё на 90 дней», — заявили в польском МВД.

В ведомстве уточнили, что буферная зона уже действовала 90 дней. Число попыток незаконного пересечения границы за это время снизилось на 64%.