Патриарх Кирилл освятил обновлённый храм на территории СПбГУ

Храм святых апостолов Петра и Павла на территории Санкт-Петербургского государственного университета был освящён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Церемония состоялась в рамках богослужения, которое прошло в отреставрированном храме. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Работы по восстановлению храма начались в декабре 2023 года и были завершены всего за шесть месяцев. Обновлённое здание было торжественно открыто с участием значимых гостей, включая первого заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Медведев преподнёс храму икону Иоанна Кронштадтского, а Беглов отметил событие присвоением Патриарху Кириллу звания «Почётный доктор Санкт-Петербургского государственного университета». Патриарх носит это звание с 2016 года.