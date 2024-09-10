Патриарх Кирилл освятил обновлённый храм на территории СПбГУ
Патриарх Кирилл освятил обновлённый храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ
Храм святых апостолов Петра и Павла на территории Санкт-Петербургского государственного университета был освящён Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Церемония состоялась в рамках богослужения, которое прошло в отреставрированном храме. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
Работы по восстановлению храма начались в декабре 2023 года и были завершены всего за шесть месяцев. Обновлённое здание было торжественно открыто с участием значимых гостей, включая первого заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Медведев преподнёс храму икону Иоанна Кронштадтского, а Беглов отметил событие присвоением Патриарху Кириллу звания «Почётный доктор Санкт-Петербургского государственного университета». Патриарх носит это звание с 2016 года.
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятие закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине создаст правовые основания для уничтожения приходов канонической церкви и нарушит основные права человека и свободу совести. Он предсказал, что этот шаг приведёт к массовому насилию против миллионов верующих, поскольку расправа над УПЦ связана с отказом священников присоединиться к раскольникам.
Life.ru