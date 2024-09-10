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10 сентября, 20:05

Глава поселения Воскресенское умер на следующий день после победы выборах

В Новой Москве умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов

Умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. Обложка © VK / Администрация поселения Воскресенское

Умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. Обложка © VK / Администрация поселения Воскресенское

Скончался глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов. Чиновник ушёл из жизни на следующий день после победы на муниципальных выборах.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское», — рассказали в администрации.

Гасанова в администрации охарактеризовали как талантливого руководителя, благодаря которому живёт и развивается поселение Воскресенское. Дата и место прощания с чиновником не указана.

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Ранее на 99-м году жизни скончался Герой России и экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Под его руководством было построено около 200 советских подлодок, среди которых подводная лодка «Курск».

Оксана Попова
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