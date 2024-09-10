Глава поселения Воскресенское умер на следующий день после победы выборах
В Новой Москве умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов
Умер глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. Обложка © VK / Администрация поселения Воскресенское
Скончался глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов. Чиновник ушёл из жизни на следующий день после победы на муниципальных выборах.
«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское», — рассказали в администрации.
Гасанова в администрации охарактеризовали как талантливого руководителя, благодаря которому живёт и развивается поселение Воскресенское. Дата и место прощания с чиновником не указана.
Ранее на 99-м году жизни скончался Герой России и экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Под его руководством было построено около 200 советских подлодок, среди которых подводная лодка «Курск».