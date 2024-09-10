Глава поселения Воскресенское умер на следующий день после победы выборах

Скончался глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов. Чиновник ушёл из жизни на следующий день после победы на муниципальных выборах.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Магомед-Загир Гасанов. С 2013 года Загир Гасанов возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское», — рассказали в администрации.

Гасанова в администрации охарактеризовали как талантливого руководителя, благодаря которому живёт и развивается поселение Воскресенское. Дата и место прощания с чиновником не указана.