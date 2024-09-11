Пентагон назвал приоритетом для США обеспечение Украины средствами ПВО
Обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО) остаётся важнейшим элементом поддержки со стороны США, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. В интервью журналистам он подчеркнул, что этот аспект военной помощи занимает ключевое место и не изменится в ближайшее время.
По его словам, «воздушная оборона остаётся приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени». Он отметил, что в рамках поддержания текущего уровня помощи, Соединённые Штаты ориентированы как на удовлетворение неотложных потребностей Киева, так и на долгосрочную поддержку через сотрудничество с предприятиями военно-промышленного комплекса.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинский конфликт, вероятно, будет разрешён за столом переговоров, хотя точный момент наступления этого события остаётся неопределённым. В ходе пресс-конференции на американской военной базе Рамштайн министр отметил, что хотя решение конфликта через переговоры представляется неизбежным, предсказать, когда именно это произойдёт, невозможно.
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