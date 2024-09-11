Пентагон назвал приоритетом для США обеспечение Украины средствами ПВО

Обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО) остаётся важнейшим элементом поддержки со стороны США, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. В интервью журналистам он подчеркнул, что этот аспект военной помощи занимает ключевое место и не изменится в ближайшее время.

По его словам, «воздушная оборона остаётся приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени». Он отметил, что в рамках поддержания текущего уровня помощи, Соединённые Штаты ориентированы как на удовлетворение неотложных потребностей Киева, так и на долгосрочную поддержку через сотрудничество с предприятиями военно-промышленного комплекса.