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11 сентября, 00:27

Историческое письмо Эйнштейна о ядерной угрозе ушло с молотка в Нью-Йорке

Christie's: Письмо Эйнштейна о ядерной угрозе нацистов продано за $3,9 миллиона

В Нью-Йорке на аукционе Christie&#x27;s было продано историческое письмо Альберта Эйнштейна за рекордные $3,92 миллиона. Обложка © Wikipedia / Orren Jack Turner

В Нью-Йорке на аукционе Christie's было продано историческое письмо Альберта Эйнштейна за рекордные $3,92 миллиона. Обложка © Wikipedia / Orren Jack Turner

В Нью-Йорке на аукционе Christie's было продано историческое письмо Альберта Эйнштейна за рекордные $3,92 миллиона. Этот документ, адресованный 32-му президенту США Франклину Рузвельту, содержит предостережение о потенциальной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии.

Письмо, написанное физиком в двух вариантах, стало настоящей сенсацией на торгах. Проданный экземпляр, отличающийся от архива в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке, был немного короче и ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену. Первоначально аукционный дом оценивал его стоимость в 4 миллиона долларов.

В своём письме Эйнштейн описывает опасности, связанные с возможным созданием «чрезвычайно мощных бомб» на основе ядерных исследований. Это предостережение сыграло ключевую роль в создании комитета, который позже трансформировался в знаменитый «Манхэттенский проект».

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Ранее на аукционе продали шляпу Индианы Джонса, которую исполнитель главной роли американский актёр Харрисон Форд носил в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы", вышедшем на экраны в 1984 году. Её продали в Лос-Анджеесе за 630 тысяч долларов.

Кирилл Сосновских
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