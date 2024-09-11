Историческое письмо Эйнштейна о ядерной угрозе ушло с молотка в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на аукционе Christie's было продано историческое письмо Альберта Эйнштейна за рекордные $3,92 миллиона. Этот документ, адресованный 32-му президенту США Франклину Рузвельту, содержит предостережение о потенциальной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии.

Письмо, написанное физиком в двух вариантах, стало настоящей сенсацией на торгах. Проданный экземпляр, отличающийся от архива в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке, был немного короче и ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену. Первоначально аукционный дом оценивал его стоимость в 4 миллиона долларов.

В своём письме Эйнштейн описывает опасности, связанные с возможным созданием «чрезвычайно мощных бомб» на основе ядерных исследований. Это предостережение сыграло ключевую роль в создании комитета, который позже трансформировался в знаменитый «Манхэттенский проект».