В Швейцарии заявили о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине

Берн активно стремится вовлечь Москву в обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел Швейцарии, сделанного в интервью РБК. В ведомстве подчеркнули, что успешное продолжение данного вопроса невозможно без участия России.

Швейцарские дипломаты активно работают над организацией второго саммита по Украине. Согласно информации от пресс-службы МИД, «с конференцией в Бюргенштоке Швейцария внесла свой вклад в последующие мирные переговоры». Ведомство продолжает поддерживать контакт с различными сторонами конфликта и стремится убедить Россию принять участие в обсуждениях.

«...Мы поддерживаем контакт со всеми сторонами и продолжаем работать над привлечением России», — отметил представитель пресс-службы Йонас Монтани.

Кроме того, он напомнил, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис недавно встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. В ближайшем будущем планируются переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Для Швейцарии, а также для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке, крайне важно, чтобы любое предложение по завершению военных действий основывалось на Уставе ООН и его основных принципах», — подчеркнул Монтани.