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10 сентября, 23:52

Грузовой поезд сошёл с рельсов под Белгородом

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Белгородом, раненых нет

Вагоны и локомотивы грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за постороннего вмешательства в работу ж/д транспорта. Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), в результате инцидента никто не пострадал.

«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты работают над устранением последствий.

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Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Оксана Попова
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