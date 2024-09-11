Грузовой поезд сошёл с рельсов под Белгородом

Вагоны и локомотивы грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за постороннего вмешательства в работу ж/д транспорта. Как сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), в результате инцидента никто не пострадал.

«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты работают над устранением последствий.