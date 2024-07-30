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30 июля, 15:29

Восстановлено движение поездов после ДТП с КамАЗом под Волгоградом

РЖД: Движение на перегоне Гремячая — Котельниково под Волгоградом восстановлено

Движение на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области, где после столкновения с КамАЗом с рельсов сошло девять вагонов, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Первый поезд днём во вторник проследовал по восстановленному второму пути. Видео © Telegram / Телеграмма РЖД

"Движение открыто по обоим путям перегона", — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры для сокращения опоздания пассажирских поездов, добавили в РЖД.

Напомним, 29 июля в Волгоградской области произошло страшное ДТП с участием пассажирского поезда и КамАЗа: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего экстренно перевезли для лечения в Волгоград. Пострадало 140 человек, большинство пассажиров уже продолжили путь в Адлер.

Грозила ампутация ног: Life.ru узнал о состоянии зажатой вагонами пассажирки поезда Казань – Адлер
Грозила ампутация ног: Life.ru узнал о состоянии зажатой вагонами пассажирки поезда Казань – Адлер
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Telegram / Телеграмма РЖД

Наталья Демьянова
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