Грозила ампутация ног: Life.ru узнал о состоянии зажатой вагонами пассажирки поезда Казань – Адлер
SHOT: За жизнь зажатой вагонами пассажирки поезда Казань – Адлер борются врачи
Пассажирку поезда Казань – Адлер, которую зажало между вагонами, доставили в больницу в Волгограде вместе с водителем столкнувшегося с составом КамАЗа. Как сообщает SHOT, женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.
Видео, которое Елена записала из вагона перед ЧП. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, 54-летняя Елена работает на складе Wildberries. Накануне она ехала из Казани в Сочи вместе с подругой. Женщины собирались отдохнуть в курортном районе Лоо. Буквально за час до трагедии Елена отправила подруге видео из вагона, в котором её впоследствии и зажало.
Елена вместе с подругой планировала отдохнуть на берегу Чёрного моря. Фото © Telegram / SHOT / МЧС России
Сразу после столкновения Елену экстренно доставили в Центральную районную больницу города Котельникова, но позже врачи решили транспортировать её вертолётом санавиации в Волгоград вместе с Асламбеком Усматовым — водителем КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, закрытый оскольчатый перелом таза и шок первой степени. Ей грозила ампутация ног, сейчас за жизнь Елены борются врачи.
Напомним, 29 июля в Волгоградской области произошло страшное ДТП с участием пассажирского поезда и КамАЗа: водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с составом. Мужчину госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего экстренно перевезли для лечения в Волгоград. Пострадало 140 человек, большинство пассажиров уже продолжили путь в Адлер.
Последствия столкновения поезда Казань – Адлер с КамАЗом. Фото © Telegram / SHOT / МЧС России
Telegram / МЧС России / SHOT