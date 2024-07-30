Грозила ампутация ног: Life.ru узнал о состоянии зажатой вагонами пассажирки поезда Казань – Адлер

Пассажирку поезда Казань – Адлер, которую зажало между вагонами, доставили в больницу в Волгограде вместе с водителем столкнувшегося с составом КамАЗа. Как сообщает SHOT, женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Видео, которое Елена записала из вагона перед ЧП. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, 54-летняя Елена работает на складе Wildberries. Накануне она ехала из Казани в Сочи вместе с подругой. Женщины собирались отдохнуть в курортном районе Лоо. Буквально за час до трагедии Елена отправила подруге видео из вагона, в котором её впоследствии и зажало.

Елена вместе с подругой планировала отдохнуть на берегу Чёрного моря. Фото © Telegram / SHOT / МЧС России

Сразу после столкновения Елену экстренно доставили в Центральную районную больницу города Котельникова, но позже врачи решили транспортировать её вертолётом санавиации в Волгоград вместе с Асламбеком Усматовым — водителем КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, закрытый оскольчатый перелом таза и шок первой степени. Ей грозила ампутация ног, сейчас за жизнь Елены борются врачи.