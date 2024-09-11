Как вернуть миллион при покупке квартиры: советы для супругов

При покупке квартиры в браке каждый из супругов может рассчитывать на значительный налоговый вычет, который в сумме может достигать 910 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.

Каждому супругу полагается вычет в размере 260 тысяч рублей, что составляет 13% от стоимости покупки. Однако лимит на одного человека ограничен двумя миллионами рублей. Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по ипотечному договору, что составляет 390 тысяч рублей на двоих. Максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет, составляет три миллиона рублей.

Таким образом, каждый из супругов может получить максимальный вычет 260 тысяч рублей с самой покупки, а семья в целом может вернуть 390 тысяч рублей с процентов. В итоге, общая сумма вычета может составить 910 тысяч рублей, что почти равняется миллиону.